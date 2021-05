ENSEIGNEMENT - En Valais, les examens se passeront en présentiel cette année

Les élèves de dernière année des collèges valaisans , des écoles de commerce et de culture générale du Valais devront passer bien des examens de fin d’étude s et en présentiel , ces prochaines semaines. La situation exceptionnelle de 2020 , avec la suppressio n des épreuves orales et écrites n e va donc pas se reproduire cette année, au vu de l’évolution favorable de la pandémie.