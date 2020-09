Le public a donc été au rendez-vous des 48 shows, expositions et soirées proposées durant deux grosses semaines. «Profiter du spectacle et prendre du plaisir, tout en faisant preuve de prudence et de patience: voilà ce qui aura été le défi à chaque instant de cette singulière édition», ont souligné les organisateurs. Ces derniers espèrent revoir le public dans des conditions normales, cette fois, lors du prochain festival, du 3 au 19 septembre 2021.