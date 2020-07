Monthey (VS)

En ville à 104 km/h, et peut-être en prison pour un an

Un trentenaire, domicilié dans le Bas-Valais, a déjà perdu sur-le-champ son permis de conduire et sa voiture. Il pourrait aussi perdre sa liberté, vu la gravité de son excès de vitesse.

Un automobiliste a été contrôlé mardi, peu avant 20h, à 104 km/h sur un tronçon limité à 50 dans la localité de Monthey (VS). Son permis de conduire lui a été retiré sur-le-champ et son véhicule séquestré, a communiqué mercredi la police cantonale valaisanne.

Le chauffard a été dénoncé au Ministère public ainsi qu’au Service de la circulation routière et de la navigation. Outre une forte amende et un retrait de son sésame pour au moins deux ans, cet homme de 32 ans domicilié dans le Bas-Valais s’expose à une peine privative de liberté d’un an au minimum.