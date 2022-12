Emploi : En Ville de Genève, hommes et femmes sont payés pareil

La Ville de Genève respecte bien l’égalité salariale. C’est ce que démontre une étude réalisée par un mandataire externe à la demande de la Municipalité. Tous les patrons d'au moins cent collaborateurs et collaboratrices ont été chargés d’effectuer une analyse entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

Résultat: «la pratique salariale de notre administration respecte l’égalité entre femmes et hommes», se sont réjouies jeudi les autorités.