«20 minutes» aux États-unis : En Virginie, on se presse lentement aux bureaux pour le vote anticipé

«C’est plutôt calme aujourd’hui, mais il y a tout de même du monde un peu tout le temps.» Mercredi vers 15h, le constat est tiré par le «superviseur» de l’un des bureaux de vote déjà ouverts à Arlington, dans l’état de Virginie. Âgé d’une septantaine d’années, il observe d’un œil encore vigoureux le déroulement des opérations. Les journalistes y sont bienvenus, mais priés de se tenir à l’écart, de ne pas s’adresser aux électeurs, et peuvent prendre des images à condition, bien entendu, qu’on ne puisse pas lire les suffrages des votants, «qui viennent plus nombreux en début de soirée, après le travail».

Arlington, de l’autre côté du fleuve qui la sépare de Washington, ne vaut le détour que pour son Cimetière national militaire ou le Pentagone. Il y a surtout plusieurs quartiers remplis de vie, avec des bars, restaurants et cafés qui sont restés ouverts, des terrasses qui bordent les trottoirs et qui se remplissent de badauds profitant de l’été indien. Le revenu moyen des habitants est parmi les plus élevés du pays, tout comme le niveau d’éducation académique. La ville a attiré plusieurs multinationales, au rang desquelles Nestlé, qui y a par exemple installé son siège américain.

La Virginie a été l’un des premiers états à ouvrir ses locaux de vote. Et même si le Covid a largement restreint les rassemblements politiques, les partis sont toujours prompts à guider les électeurs. Tout est fait pour que les citoyens usent de leur droit lors de cet exercice suprême de la démocratie américaine. Par exemple, ceux qui auraient des difficultés à se déplacer peuvent recourir au programme «Ride to the polls». Au pays du presque-tout-voiture, des représentants des partis républicain et démocrate sont à disposition de ceux qui auraient besoin d’un transport motorisé.

Tout fonctionne

Et pour éviter les longues files d’attente redoutées en raison de la pandémie, les électeurs ont donc plus d’un mois pour voter. Dans ce centre de vote du quartier de Court House, ils défilent, discrètement, sont guidés vers une entrée, réalisent leur vote dans un silence cérémonial et sortent par une autre petite porte de côté. Devant le bâtiment se trouve aussi une des boîtes où certains, comme il est de coutume en Suisse, déposent simplement leur bulletin prérempli à la maison. Tout fonctionne.

Selon le gouverneur de l’Etat, près d’un million et demi de personnes (sur 8,5 millions d’habitants) ont déjà voté dans ce «swing state» que se disputent généralement les deux partis. Pendant longtemps, la Virginie a voté républicain. Jusqu’à 2008 et la victoire de Barack Obama. Depuis, la tendance démocrate semble l’emporter et Hillary Clinton avait battu Donald Trump en 2016. Les 13 grands électeurs risquent bien de tomber dans l’escarcelle de Joe Biden.

