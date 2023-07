En visite à Pékin, John Kerry relance le dialogue sur le climat avec la Chine

«Le changement climatique est un défi commun pour toute l’humanité», a commenté Mao Ning, porte-parole du Ministère chinois des affaires étrangères, interrogée lors d’un briefing régulier. La Chine «échangera avec les États-Unis sur les questions liées au changement climatique et travaillera avec eux pour relever les défis et améliorer le bien-être des générations actuelles et futures», a-t-elle ajouté.

La Chine «a encore du travail à faire», selon Washington

«Chaque pays, y compris la Chine, a la responsabilité de réduire ses émissions», a déclaré Jake Sullivan, et «le monde devrait encourager encore plus la Chine, voire faire pression sur elle, à prendre des mesures beaucoup plus radicales pour réduire ses émissions». La deuxième économie mondiale «a encore du travail à faire dans ce domaine» et «M. Kerry insistera sur ce point lors de son déplacement à Pékin», où il est jusqu’à mercredi.