Drame des pensionnats : En visite au Canada, le pape François va demander pardon aux autochtones

Cette visite est avant tout consacrée aux autochtones, populations amérindiennes ancestrales représentant aujourd’hui 5% de la population du Canada et qui s’identifient dans trois groupes: les Premières nations, les Métis et les Inuits. Ces derniers ont été soumis pendant des décennies à une politique d’assimilation forcée, notamment au travers d’un système de pensionnats pour enfants, subventionnés par l’État mais administrés en grande majorité par l’Église catholique.

Entre la fin du XIXe siècle et les années 1990, quelque 150’000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans plus de 130 de ces institutions. Ils y ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture, et ont souvent été victimes de violences. Et jusqu’à 6000 enfants y ont laissé la vie.