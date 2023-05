Un américain croit sauver un bébé bison mais l’envoie à la mort

Le comportement dangereux du bovidé sur les routes et à proximité des gens a contraint le personnel à l’euthanasier. Les autorités du parc essaient maintenant d’identifier l’individu pris en photo alors qu’il portait secours au bisonneau, selon le «Daily Mail». L’homme risque gros, à savoir une peine de prison pouvant atteindre six mois et une amende de 5000 dollars. Le règlement du parc de Yellowstone interdit aux visiteurs de s’approcher à moins de 25 mètres des bisons, des élans et des cerfs, et à moins de 100 mètres des ours et des loups.