Lausanne: «En voyant un tel déploiement policier, je me suis dit que c’était grave»

Mercredi vers 13h30, des Lausannois ont été surpris par un important déploiement policier à l’avenue de Morges. «Il y avait cinq véhicules, dont un fourgon. Mais ce qui m’a le plus choqué, c’était de voir une dizaine de policiers casqués et lourdement équipés. Il y en avait même avec le mot «négociateur» écrit sur le gilet. En voyant ça, je me suis dit que ça devait être grave», raconte un passant.