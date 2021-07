Athlétisme - Enceinte de 18 semaines, elle participe aux essais olympiques

L’exploit réside surtout dans le fait que la sportive portait un enfant au moment de prendre part à la compétition. C’est donc avec un «baby bump» bien visible que la femme de 31 ans a concouru sur le tartan avec la crème des athlètes américains. Elle a ainsi pris part aux disciplines de l’heptathlon, soit le 100m haies, le saut en hauteur, le lancer du poids, le 200m, le saut en longueur, le javelot et le 800m, duquel elle s’est retirée après 100m.

Ma grande préoccupation était de m’assurer que j’étais en bonne santé et que le bébé aussi était en bonne santé

Les épreuves auxquelles l’Américaine a pu prendre part ont été soigneusement choisies avec l’aide de son médecin pour ne pas mettre en danger l’enfant. La chaleur a aussi été un facteur important pour décider à quelles épreuves elle participerait. «Ma grande préoccupation était de m’assurer que j’étais en bonne santé et que le bébé aussi était en bonne santé», déclarait-elle à Yahoo Sport après la course.

Il y avait un plan A

Repoussée à cause du Covid, cette épreuve aurait dû avoir lieu l’année dernière. A l’issue de celle-ci, Lindsay Flach avait prévu de quitter la compétition et de fonder une famille. Mais, lorsque cette dernière étape est arrivée un peu plus vite que prévu, l’athlète a tout de même cherché une solution pour faire ses adieux.