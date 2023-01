mom-shaming: Enceinte de 5 mois, elle court 5 km et essuie des critiques

Enceinte de 5 mois, Gesa Krause a participé à la course du Nouvel-An, le 31 décembre dernier, à Trèves, dans l’ouest de l’Allemagne. «Pour moi, c’était la dernière compétition pour les prochains mois. Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure fin d’année. Merci Trèves, c’était une fête et un plaisir sans fin», écrit-elle après un parcours de 5 km, bouclé en 17 minutes et 31 secondes, soit à peu près une vitesse de 17 km/h de moyenne.

Jugée irresponsable

Double championne d’Europe du 3000 m steeple en 2016 et 2018, double médaillée de bronze aux Mondiaux en 2015 et 2019 et participante aux trois dernières éditions des Jeux olympiques, l’athlète allemande âgée de 30 ans a fini à la 17e place et s’estime fière de son résultat.

En marge des messages de félicitations, certains internautes ne ont toutefois critiqué la future mère: «Irresponsable», «C’est risqué, non?» «Mon ex a perdu un bébé à trois mois en courant pour attraper le train…», «Pendant ma grossesse, je ne ressemblais pas à ça, c’est impossible», «Ne veut-elle pas lever le pied pour le bien du bébé?» Depuis le début de l’année, elle a publié des vidéos de sa routine sportive et cela ne plaît pas à tout le monde: «Est-ce OK pour l’enfant?», ne peuvent s’empêcher de commenter certains.

Enceinte, mais pas malade

Victime de mom-shaming, l’athlète justifie son choix, dans un article publié le 3 janvier sur le site de la Deutsche Welle: «Je suis enceinte, pas malade. J’ai une passion pour la course à pied. Courir de longues distances est devenu plus difficile, surtout pour le bassin et les articulations, qui commencent déjà à ressentir le poids du ventre. Mais j’adore courir et je pense qu’il y a moyen de combiner les deux.»