mom-shaming - Enceinte de 8 mois, elle se fait basher parce qu’elle soulève de la fonte

«C’est impensable… Tu mets en danger la vie de ton enfant.» «Si j’étais ton mari, je t’empêcherais de courir après la gloire.» «C’est légal?» Voilà quelques-uns des nombreux commentaires qui alimentent le compte Instagram de Yanyah Milutinović, suivie par 315’000 abonnés sur le réseau social. Cette prof de sport, établie à New York, est au cœur d’une polémique parce qu’elle s’entraîne alors qu’elle est enceinte de 8 mois. Yanyah soulève de la fonte. Les charges sont lourdes. La Serbo-Finlandaise va au fitness trois à six à jours par semaine. Dans un post publié le 15 mai, la coach âgée de 34 ans, rétorque qu’elle mène sa vie comme elle l’entend, que personne n’a le droit de lui dicter sa conduite et qu’elle ne se laissera pas abattre par les trolls.