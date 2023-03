Enceinte, Amandine Pellissard continuera à faire du porno

Amandine Pellissard : Enceinte, elle continuera à faire du porno

Habituée aux polémiques depuis sa reconversion dans le X , Amandine Pellissard risque bien d’en causer une nouvelle. La Française de 36 ans, révélée dans l’émission «Familles nombreuses: la vie en XXL», sur TF1, a récemment annoncé être enceinte de son neuvième enfant . Celle qui tourne du contenu porno avec son mari, Alexandre, sur la plateforme MYM , avait alors dit qu’elle allait faire «une petite pause» et prendre un congé maternité.

Cependant, lors d’un live sur TikTok, samedi 11 mars 2023, l’actrice X a fait savoir qu’elle avait changé d’avis. «On ne sait pas ce qu’on va faire. Enfin si, on sait. Mais pour le moment, il n’y a pas de raison qu’on arrête. On verra au fur et à mesure de la grossesse. S’il n’y a pas de souci particulier, il n’y a pas de raison. Ce n’est pas prohibé d’avoir des rapports sexuels pendant la grossesse, sauf contre-indication», a-t-elle déclaré.