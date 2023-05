Enceinte, Camille Cerf est critiquée pour ses moindres gestes 

Le 3 mai 2023, Miss France 2015 a posté une série de clichés prise dans un restaurant de la Médina, dans lequel elle a notamment mangé de la burrata, un fromage italien à base de mozzarella et de crème. «Je doute que la burrata au lait cru soit recommandée pendant la grossesse», a posté une internaute faisant référence au fait que certains produits laitiers sont déconseillés quand on attend un enfant. Plusieurs autres fans ont fait de pareilles remarques. Plus tard dans la journée, elle a publié une photo d’un chat paisiblement couché devant une porte du quartier historique de la ville. Rebelotte, Camille a été blâmée. «Attention aux chats sauvages pendant la grossesse», «Attention à la toxoplasmose», peut-on lire en commentaires, la toxoplasmose étant une une infection par un parasite porté par les chats et qui peut engendrer de graves complications chez les femmes enceintes. Et ce n’est pas tout. Samedi 6 mai 2023, la Calaisienne a posté des images plutôt banales d’elle en train de faire bronzette au bord d’une piscine. Erreur. Des fans le lui ont reproché. «Pas très bon pour bébé», «Attention le soleil avec la grossesse, ça augmente la température du bébé et ce n’est pas bon», sont parmi les critiques.