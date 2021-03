France : Enceinte, elle montre sa poitrine «asymétrique»

Après s'être battue contre un cancer du sein, Alice Detollenaere, la compagne de l’ancien nageur Camille Lacourt a publié des photos de sa poitrine de grossesse.

Celle qui s'est fait opérer d'un cancer du sein il y a un peu plus d'un an milite désormais pour que les femmes touchées prennent la parole. Alice Detollenaere, ex-Miss Bourgogne, a d'ailleurs créé un blog, «Notaboobs», où elle se raconte. Alors pour elle, plus question de cacher quoi que ce soit, y compris les séquelles de son combat. Aujourd'hui enceinte de son premier enfant, elle a posté des photos de ses seins: «Une poitrine post cancer du sein pendant la grossesse, ça ressemble à ça! Un sein qui se développe et l'autre non puisqu'il n'a plus de glande mammaire», a-t-elle expliqué sur Instagram.