Enceinte, Jazz se bat, fume et se moque des leçons de morale

Jazz est enceinte de son quatrième enfant. Instagram

Quand on est suivie par 4 millions de followers sur Instagram, vos moindres faits et gestes sont évidemment scrutés et analysés dans l’instant. C’est ce qui est arrivé à Jazz Correia. En vacances du côté de Saint-Tropez, la starlette a été filmée à deux reprises et les séquences ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Dans la première, on la voit fumer alors qu’elle est enceinte de huit mois et dans la deuxième on la voit, véhémente, vouloir en découdre avec un homme.



Lassée des commentaires, elle a décidé de mettre les points sur les i avec sa communauté. «Non, je ne me bats pas pour ceux qui ont pu voir ça», s’est-elle justifiée en story. «C'est une embrouille entre des anciens amis, il a jeté un verre sur Laurent. Je suis venue lui hurler dessus, il m'a poussée en arrière, j'ai voulu lui en mettre une, point». Et de regretter: «Ce n'est pas une bagarre, je me suis laissée emporter de colère avec mon ancien ami, rien de dramatique».

En ce qui concerne sa consommation de tabac alors qu’elle est enceinte, elle a également tenu à mettre les choses au clair: «Alors enceinte ou pas je ne fume jamais jamais jamais en story. Encore une fois, hier, quelqu’un m’a filmée volontairement en train de fumer l’unique cigarette au restaurant». Elle ajoute: «Vos leçons de morale, je m’en fiche, je suis mère de quatre enfants bientôt et ils vont tous très bien pour le moment.»

Avant de conclure: «Je vais rappeler une chose aux meufs parfaites qui me suivent ou qui me filment en cachette: Oui je suis connue mais n’oubliez pas que vous ne me connaissez pas et que je n’ai aucun compte à vous rendre (…) J’ai une vraie vie privée et vous n’en faites pas partie.» Voilà qui est clair.