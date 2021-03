Dommages et intérêts

Comment en est-on arrivé là? Nommée capitaine de cette équipe de 3e division italienne à l’entame de la saison 2018/19, Lara Lugli apprend qu’elle est enceinte en mars 2019. Informé, le club résilie le contrat de la joueuse - une clause était prévue en ce sens. Lorsqu’elle perd son bébé, un mois plus tard, elle se dit prête à rejouer et réclame son salaire (environ 2500 euros) pour le mois de février, durant lequel elle a joué. Le club refuse. Pire, les dirigeants de Maniago Prodenone décident de poursuivre la joueuse en justice. Ils estiment qu’elle a « dissimulé son désir d’avoir un enfant » , au moment où son contrat a été signé. Et comme les résultats de l’équipe n’ont pas été bons suite à son éviction, on va jusqu’à lui demander des dommages et intérêts. Si un sponsor a quitté le navire, c’est de sa faute, disent ses accusateurs.