Enceintes Bluetooth ou chaînes hifi – quel son préférez-vous?

Le choix en matière de système audio est énorme, mais peu de gens ont encore une véritable chaîne hifi à la maison. Et vous, quel est votre type de système de sonorisation?

Le type «Pourvu qu’il y ait du son»

Une enceinte Bluetooth de ce genre est déjà disponible chez Wish à partir de six francs. Wish.com

Vos exigences en matière de design et de qualité sont minimes, la façon dont le haut-parleur sonne n’a pas non plus une très grande importance pour vous. L’essentiel est que le système émette du son (qui soit audible) et qu’il soit bon marché.

Le type «Je veux du son – partout et en permanence»

Pour ceux qui ne peuvent pas se passer de musique, pas même sur un flamand rose gonflable. Teufel.ch

Que ce soit au bord du lac, sur l’eau, lors d’un barbecue, à la montagne, à la maison sur le balcon ou dans la chambre à coucher: vous exigez de votre système audio une flexibilité totale. Il doit être résistant à tout (voire étanche), avoir absolument des piles longue durée et si, en plus de cela, il sonne bien, alors l’affaire est dans le sac.

Le type «fêtard»

La JBL PartyBox pourrait bien plaire aux DJ adeptes du Bluetooth. Microspot.ch

Votre truc, ce sont les fêtes improvisées, mais pour ça, vous n’avez pas envie d’installer tout votre barda de DJ. Vous attendez du volume, des basses et il faut que ce soit sans fil.

Le type «Tout est dans le design»

Le système audio multipièces Beosound 2 de Bang & Olufsen passerait presque pour un objet de design dans votre appartement. Bang & Olufsen



La technologie dans la maison, vous n’aimez pas cela, car vous avez consacré beaucoup de temps à aménager votre intérieur avec style. Et comme vous êtes amateur d’art, de jolis pièces de mobilier et d’objets de design, rien ne doit venir ternir le tableau d’ensemble. Le son de votre système audio doit donc être à l’image de votre intérieur.

Le type «Je veux ce qui se fait de mieux, mais en compact»

Avec l’enceinte de streaming haute définition The Pearl Akoya de Cabasse, on entre dans le très haut de gamme des enceintes Bluetooth. Cabasse.com

Vous détestez les câbles et mettre un CD ou un disque n’est pas non plus votre tasse de thé. Vous préférez télécharger de la musique. Mais vous attendez tout de même de vos enceintes une qualité de son digne d’une chaîne hifi haut de gamme. C’est précisément ce qu’offre la boule Pearl Akoya de Cabasse. Les testeurs du site allemand Likehifi.de sont conquis, écrivant à son sujet: «Son son est tout simplement incroyable.»

Le type «Collectionneur nostalgique»

Les magnétophones à bandes Revox d’origine sont extrêmement recherchés aujourd’hui. Revox.ch

Que la musique provienne d’une cassette, d’un disque vinyle ou d’un ampli, le principal est qu’on entende ces petits crépitements et grésillements qui donne au son, son caractère exceptionnel et chaleureux.

Ou le type «Je veux une vraie chaîne hifi!»

Elle est non seulement belle, mais elle sonne bien: la chaîne hifi du fabricant britannique haut de gamme Cambridge Audio est un bon exemple. Cambridgeaudio.com

Il y a encore des irréductibles qui ne démordent pas de la chaîne hifi haut de gamme. Évidemment, il va falloir allonger un peu plus d’argent pour ce genre d’équipement audio (les prix des modèles haut de gamme démarrent à environ 4’000 francs), mais c’est un investissement qui en vaut la chandelle. Son avantage: comme vous achetez des composants individuels, chaque appareil peut être révisé ou réparé séparément. Et dans ce segment de prix, on ne devrait en principe pas avoir de problème pour trouver des pièces de rechange.