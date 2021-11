Domotique : Enceintes Echo: des ultrasons détectent votre présence

Amazon a déployé une mise à jour qui active un capteur de mouvement capable de déclencher des routines personnalisées.

Les appareils Echo 4 et Echo Dot 4 se dotent d’une nouvelle fonctionnalité. Via une mise à jour déployée aux États-Unis, les enceintes connectées d’Amazon sont désormais capables de détecter la présence ou non d’un individu dans une pièce en tirant parti de l’émission d’ultrasons inaudibles pour l’être humain, rapporte The Verge. En pratique, les fréquences émises depuis le haut-parleur se reflètent sur les objets proches et reviennent ensuite vers les micros de l’appareil, qui est capable de détecter les changements et les déplacements dans une pièce. Jusqu’ici, les enceintes d’Amazon devaient passer par des capteurs de mouvements additionnels ou s’appuyer sur la géolocalisation du smartphone de leurs possesseurs pour savoir s’ils étaient présents à leur domicile.