The Weeknd

Enchanté par son personnage à la télé

Le chanteur The Weeknd a participé à un épisode du dessin animé «American Dad!» Il a été emballé par l’expérience.

The Weeknd a coécrit l’épisode d’«American Dad!»

The Weeknd a adoré apparaître dans la série animée «American Dad!» Le chanteur l’a raconté à «Variety» en marge de la diffusion, lundi 4 mai 2020 sur la chaîne TBS, de l’épisode «A Starboy Is Born», qu’il a coécrit et dans lequel il tient la vedette. «J’ai toujours voulu incarner un personnage qui soit à l’opposé de la perception que le public a de moi. Là, j’en ai eu l’occasion. J’en ai profité pleinement», a-t-il expliqué.