Un menu d’un dîner du Titanic vendu pour près de 93’000 francs 

Huîtres, agneau à la menthe et canard en sauce au vin

Plus de 1500 passagers et membres d’équipage sont morts dans le naufrage du Titanic après que le géant des mers, parti d’Irlande vers New York, a heurté un iceberg le 14 avril 1912. Le menu, qui avait été estimé entre 50’000 et 70’000 livres, présente les plats d’un dîner – incluant des huîtres, de l’agneau à la menthe ou encore du canard en sauce au vin – servi le soir du 11 avril, peu après le départ du bateau.