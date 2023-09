Enchères: Vente événement de milliers d’objets de Freddie Mercury

Parmi les pièces maîtresses de la vente de mercredi, qui sera suivie par deux autres enchères en salle en plus de trois ventes en ligne, le piano du chanteur britannique mort du sida en 1991 à l’âge de 45 ans. Estimé entre deux et trois millions de livres sterling (2,24 à 3,35 millions de francs), ce quart de queue Yamaha avait été acheté en 1975 par Freddie Mercury. Il y a composé la quasi-intégralité de ses œuvres après son acquisition.

Sont également mis en vente les manuscrits des plus grands tubes de Queen, dont celui de «Bohemian Rhapsody». Les 15 pages écrites au crayon à papier et stylo à bille révèlent les différentes directions envisagées par l’artiste pour ce titre qui devait initialement s’appeler «Mongolian Rhapsody».

Peigne à moustache

L’ensemble des objets mis en vente se trouvait dans la maison de Freddie Mercury, Garden Lodge, située dans l’ouest de Londres. La porte de la propriété, verte et saturée de graffitis de fans notamment après sa mort, est aussi à acheter.

Le tout est mis en vente par Mary Austin, amie proche avec qui il a même été un temps fiancé, dont Freddie Mercury avait fait son héritière. «Mary Austin a vécu avec la collection» et s’en est «occupée pendant plus de trois décennies» à Garden Lodge où elle vivait, déclarait le mois dernier à l’AFP Gabriel Heaton, spécialiste livres et manuscrits chez Sotheby’s. «Ça n’intéressait pas» Freddie Mercury «d’avoir un musée de sa vie, mais il adorait les enchères», au point d’être un habitué chez Sotheby’s. Mary Austin pense que l’artiste aurait «adoré» cette vente, a-t-il poursuivi.