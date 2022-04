Tempête Diego : Encore 6000 foyers privés d’électricité en France

Le passage de la tempête Diego vendredi 8 et samedi 9 avril a plongé des milliers de personnes dans le noir. Samedi soir, 6 000 foyers étaient toujours privés d’électricité, principalement en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes.



Plus de 1000 techniciens mobilisés

«Suite au passage de la tempête Diego qui a touché la France hier (vendredi) après-midi, aujourd’hui (samedi), à 18 h 30, plus de 90% des clients privés d’électricité ont été réalimentés en 24 heures», a souligné Enedis, ajoutant que «le retour à la normale est prévu demain (dimanche) dans la journée». Enedis assure avoir «mobilisé d’importants moyens techniques et humains pour intervenir sur le terrain» avec la présence de «plus de 1000 techniciens d’Enedis et d’entreprises partenaires» appuyés notamment par «des hélicoptères et des drones», qui permettent «de localiser les dégâts sur le réseau électrique».