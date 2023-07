Kaaris est encore attaqué en justice par son ex

Kaaris, 43 ans, serait-il un mauvais père et compagnon? C’est en tout cas ce qu’affirme son ex, mère de leur fille âgée de 6 ans. Selon «Le Parisien», Linda P., qui avait déjà déposé plainte contre le rappeur pour des faits de violences en septembre 2022, le poursuit une nouvelle fois en justice. La femme a déposé plainte pour «abandon de famille», en juin 2023. Elle y dénonce un versement «arbitraire et aléatoire» de la pension alimentaire due par celui qui s’est embrouillé avec Booba, dont elle s’est séparée en août 2020. L’avocat de la plaignante n’a pas mâché ses mots au sujet du comportement du Français d’origine ivoirienne. «Mépris de son enfant, mépris de son ex-compagne et mépris des décisions de justice, Kaaris se comporte comme un aigrefin», a-t-il déclaré au quotidien. D’après la plainte, il manquerait 7 500 euros à la somme totale qui avoisine les 20 000 euros dont devait s’acquitter Gnakouri Okou, de son vrai nom, ces neuf derniers mois pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fillette.