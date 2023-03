Hockey sur glace: Encore battu, Ajoie concède déjà le break

Ajoie peut commencer à trembler pour sa place en National League. Deux jours après sa large défaite concédée à Langnau, l’équipe dirigée par Julien Vauclair n’est pas parvenue à relever la tête et a encore quitté la glace battue (0-2), jeudi soir à Porrentruy. Désormais menée 0-2, elle est déjà quasiment dos au mur dans sa série des play-out – au meilleur des sept matches – qui l’oppose aux Emmentalois.

Sous pression pour son premier match à domicile de la série, la Vouivre a de nouveau battu de l’aile. Si les Ajoulots sont mieux entrés dans leur partie que 48 heures auparavant, ils n’ont pas réussi à mettre suffisamment d’émotions sur la glace pour emballer la rencontre. Cette dernière a rapidement proposé un scénario fermé, entre deux équipes plutôt attentistes et brouillonnes.

Power-play décisif

Comme souvent dans ces cas-là, la solution est venue des situations spéciales. Après avoir touché le montant de la cage jurassienne par l’intermédiaire de Matthias Rossi (23e) sur leur première séquence de power-play, Langnau s’est montré plus précis dès l’avantage numérique suivant. Peu avant la mi-match, Axel Holmström (30e, 0-1) a trompé en deux temps Tim Wolf – titularisé en lieu et place de Damiano Ciaccio – pour marquer son deuxième but avec les Tigres à l’occasion de sa neuvième apparition.