Manuel Akanji et Emre Can affichent leur frustration.

Dortmund a probablement dit adieu à la prochaine Ligue des champions. Les Jaune et Noir ont été battus à domicile par l’Eintracht Francfort (1-2), quatrième avec désormais sept points d'avance sur le Borussia à sept journées de la fin. Titularisés, Hitz et Akanji n’ont pas réussi à éviter la défaite des leurs.

Le but vainqueur de Francfort a été marqué à la 87e minute de la tête par le prolifique André Silva, que Cristiano Ronaldo a un jour présenté comme son successeur en équipe du Portugal. Avec 22 buts au compteur, l’attaquant de 25 ans est seul deuxième du classement des buteurs, derrière Robert Lewandowski et ses 35 buts, mais devant Erling Haaland (21 buts), resté muet samedi.

Francfort a ouvert le score dès la 11e minute, profitant d'un but contre son camp de l'international Nico Schulz. Mats Hummels, le patron de la défense, a égalisé juste avant la pause (1-1, 45e). Dans les rangs de l’Eintracht, le Zurichois Djibril Sow a encore disputé un match entier. Entré en jeu en toute fin de match, Steven Zuber n’a eu lui qu’une poignée de minutes à se mettre sous la dent.

Alors que l'Eintracht a désormais un pied en Ligue des champions la saison prochaine, la situation devient extrêmement critique pour Dortmund, dont les finances ont fortement souffert depuis la fermeture des stades au public il y a un an.

Vargas décisif avec Augsbourg

Dans les autres matches du début d'après-midi, Wolfsbourg conforte sa troisième place après son court succès face à Cologne (1-0). Renato Steffen et Admir Mehmedi, blessés, n’ont pas joué, contrairement au latéral genevois Kevin Mbabu.

Schalke a subi une nouvelle défaite à Leverkusen (1-2), et peut pratiquement dire adieu à la première division. Avec 13 points de retard sur la barragiste à sept journées de la fin, un retour semble impossible, alors que l'équipe n'a gagné qu'un seul match cette saison.

Enfin, Augsbourg a remporté un match de milieu de tableau contre Hoffenheim (2-1). Auteur de l’ouverture du score puis passeur décisif sur le second but, le Lucernois Ruben Vargas a été le grand artisan de la victoire des siens. L’international suisse signe son cinquième but de la saison en Bundesliga.