Hockey sur glace: Encore battu en prolongation, Gottéron doit être maudit

Vainqueur 3-2 grâce à un but de Denis Malgin en prolongation (79e), le ZSC mène désormais 3-0 dans la demi-finale. Terrible pour FR Gottéron, qui s’est vu refuser un but de Bykov dans le temps additionnel. Acte IV jeudi au Hallenstadion.

Killian Mottet (à gauche) au duel avec Simon Bodenmann. Pascal Muller/freshfocus

FR Gottéron a concédé une défaite cruelle à domicile lors du troisième acte de la demi-finale (2-3 ap). Denis Malgin a marqué à la 79e minute. Les Dragons, battus pour la troisième fois par le ZSC sur le même score et à chaque fois en prolongation, sont désormais menés 3-0 dans la série. Acte IV jeudi à Zurich. Il reste encore un peu d’espoir pour l’équipe de Christian Dubé.

Le meilleur match de Gottéron

Le match des Fribourgeois? À 100 à l’heure. Un départ à donner le tournis, sauf à des ZSC Lions qui, malgré la tempête, ont une fois de plus trouvé le moyen de marquer les premiers. Le Canadien d’origine portugaise, Justin Azevedo, a converti la première occasion des Zurichois avec sang-froid (7e, 0-1). C’était juste avant le show Chris DiDomenico. Le Canadien de FR Gottéron, qui survole outrageusement ces play-off (déjà 15 points en 8 matches), a inventé un but dont il a le secret. Un puck en pleine lucarne, depuis un angle défavorable, qu’il a d’ailleurs été le seul à voir au fond du but zurichois défendu pour la troisième fois dans cette série par le Fribourgeois Ludovic Waeber (14e, 1-1). Après une longue consultation des images vidéo, le doute a définitivement été levé par les arbitres: «DiDo» avait raison et FR Gottéron était revenu à la hauteur des Lions.

Sprunger victime d’un vilain coup

Des émotions - tant positives que négatives - il y en a eu un paquet mardi soir à la BCF Arena. Un but zurichois annulé (10e, C. Baltisberger), une réussite fribourgeoise validée sur le tard (DiDomenico), un penalty manqué par Killian Mottet (16e), trois lancers fribourgeois sur les montants (deux poteaux et une transversale). Ou encore ces quatre minutes consécutives infructueuses à cinq contre quatre (29e), la sortie inquiétante sur blessure du capitaine Julien Sprunger (touché aux côtes?) suite à un coup de canne d’Azevedo (47e), puis une fin de temps réglementaire renversante. Ce troisième acte de la demi-finale entre le ZSC et les Dragons a été une bataille grandiose de play-off.

Bykov pensait avoir fait la différence

Ce match-là, FR Gottéron ne méritait pas de le perdre. Zurich non plus, sans doute. On pensait pourtant tenir un vainqueur pour la première fois de la série avant la fin du temps réglementaire lorsque Daniel Brodin, qui remplaçait Sprunger en powerplay, a trouvé la faille (58e, 2-1). Mais 51 secondes plus tard, le ZSC, sans gardien et avec un sixième joueur de champ, avait déjà égalisé grâce à son virtuose, Denis Malgin (59e). Renversant.

FR Gottéron en play-off, c’est aussi six prolongations en huit matches. Contre les Zurichois, qui avaient déjà remporté les deux premières manches dans le temps additionnel (3-2 ap), Gottéron pensait tenir sa première victoire lorsqu’Andreï Bykov a glissé le puck au fond du but (72e), provoqué une incroyable explosion de joie, puis traversé au sprint toute la patinoire avant de se jeter dans les bras de Reto Berra. Une réussite annulée quelques minutes plus tard par les arbitres après consultation de la vidéo pour une obstruction de Brodin sur le gardien. Terrible pour les Dragons. À la 79e minute, Denis Malgin, déjà buteur en prolongation lors de l’acte I, a encore coulé FR Gottéron (3-2).

Le quatrième acte a lieu jeudi au Hallenstadion (20h). 3-0 dans la série en faveur du ZSC. Dans l’autre demi-finale, l’EV Zoug mène aussi 3-0 contre Davos.

FR Gottéron - Zurich 2-3 ap (1-1, 0-0, 1-1) BCF Arena. 8934 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: Wiegand, Stolc (SLQ), Altmann et Wolf. Buts: 7e Azevedo (Krüger, Noreau) 0-1, 14e DiDomenico 1-1, 58e Brodin (5 c 4) 2-1, 59e Malgin (Noreau, Andrighetto/ 6 c 5), 79e Malgin 2-3. FR Gottéron: Berra; Sutter, Furrer; Gunderson, Jecker; Diaz, Dufner; Chavaillaz; Marchon, Walser, Jörg; Bykov, Desharnais, Mottet; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Brodin, Haussener, Rossi; Bougro. Entraîneur: Dubé. Zurich: Waeber; Weber, Geering; Noreau, Marti; Kivistö, P. Baltisberger; Trutmann; Azevedo, Krüger, Bodenmann; Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Pedretti, Sigrist, Quenneville; C. Baltisberger, Schäppi, Aeschlimann; Diem. Entraîneur: Grönborg. Pénalités: 3 x 2’ contre FR Gottéron, 6 x 2’ contre Zurich. Notes: FR Gottéron sans Kamerzin, Jobin, Lauper ni Rantakari (surnuméraires). Zurich sans Kovar (malade), Morant (blessé), Guebey, Riedi, Roe, Flüeler, Sopa (surnuméraires). But du patin de C. Baltisberger annulé (10e). Waeber retient un penalty (16e). Tirs sur le poteau: DiDomenico (2e), Gunderson (39e). Tir sur la transversale: Marchon (35e). Sprunger se blesse et ne réapparaît plus (47e). Temps mort demandé par FR Gottéron (71e). Zurich sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 59’09 à 59’10).