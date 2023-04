Football: Encore battue, l’Inter Milan s’enfonce dans l’inquiétude

Ce revers va entretenir la pression croissante sur les épaules de Simone Inzaghi, incapable de relancer une équipe en manque de confiance et handicapée par des absences de marque (Skriniar, Calhanoglu, Dimarco). «On doit être plus efficaces devant le but, on a eu tellement de balles de but qu'on devait concrétiser», a regretté l'entraîneur milanais sur DAZN. «Sur la prestation, je n'ai rien à reprocher à mon équipe, j'étais beaucoup plus énervé après la défaite contre la Juventus (ndlr: 0-1 le 19 mars). Mais c'est la dixième en championnat. Quelque chose ne va pas, on doit probablement travailler plus et mieux, moi en premier», a-t-il ajouté.