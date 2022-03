Multisports : Encore de nouvelles sanctions contre la Russie et ses sportifs

L’invasion en Ukraine continue d’avoir de lourdes conséquences sur le sport professionnel russe. Volleyball, patinage, athlétisme, tennis, cyclisme, automobilisme, toutes les fédérations sanctionnent.

L’organisation du Mondial 2022 masculin de volleyball, prévu en août et septembre, a été retirée à la Russie en raison de la guerre en Ukraine, a annoncé mardi la Fédération internationale (FIVB).

Respectivement championnes olympiques et du monde, la France et la Pologne avaient annoncé le week-end dernier leur intention de boycotter cet événement s’il devait être maintenu en Russie. Le nouveau pays hôte doit être annoncé ultérieurement, précise la FIVB.

Patineurs russes exclus

Au même moment, les patineurs russes et biélorusses ont été déclarés «persona non grata» de toutes les compétitions de patinage, a annoncé mardi l’Union internationale de patinage (ISU) dans un communiqué, une mesure prise «avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre».