Encore des canons à neige vandalisés, à La Clusaz cette fois

Haute-Savoie (F) : Encore des canons à neige saccagés, à La Clusaz cette fois

Les Gets (F) dans la nuit du 24 au 25 décembre; Verbier dans celle du 2 au 3 janvier; et maintenant La Clusaz (F), entre le 6 et le 7 janvier. Les actions de sabotage de canons à neige se multiplient dans les stations de ski de la région. Le vandalisme le plus récent a eu lieu dans le massif des Aravis (F), rapporte «Le Dauphiné libéré», qui parle de dégâts «considérables» perpétrés à l’aide de marteaux, de perceuses et de pinces-monseigneur. Les systèmes électriques et hydrauliques ont été attaqués, les tuyaux sectionnés, et les systèmes de contrôle et d’alimentation arrachés.