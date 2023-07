Genève: Encore des disponibilités en centre aéré aux Grottes

Avis aux parents habitant le quartier des Grottes et qui n’ont pas encore de solution pour occuper leurs enfants en bas âge, cet été. Le Centre aéré de La Toupie, situé à la rue du Grand-Pré, a encore des places disponibles parmi les 24 prévues hebdomadairement ce mois, informe le Secteur Petite Enfance du Département de la cohésion sociale et de la solidarité. L’accueil se fait jusqu’au 21 juillet, de 8h30 à 17h30, dans une maison avec un grand jardin. Dans le détail, il reste six places cette semaine, sept la semaine prochaine et dix la suivante.