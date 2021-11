Neuchatel – Nouveaux cas de jeunes drogués à leur insu en boîte de nuit

Neuchâtel : Nouveaux cas de jeunes drogués à leur insu en boîte de nuit

La police est intervenue ce week-end à la Case à chocs, où trois personnes ont été prises en charge après s’être senties mal. L’ingestion de GHB en est la cause probable.

Deux jeunes filles ont passé une très mauvaise fin de soirée, samedi à Neuchâtel. Alors qu’elles étaient à la Case à chocs, elles ont probablement ingéré à leur insu du GHB. Toutes deux prises de fort malaise, elles ont été prises en charge par le personnel de l’établissement, avant d’être emmenées à l’hôpital, rapporte «Arcinfo» . La police a été alertée et s’est rendue sur place vers 3h30.

Une troisième personne s’est également sentie mal et a elle aussi été emmenée à l’hôpital pour y subir des contrôles. Ceux-ci devraient pouvoir déterminer si elle a été droguée au GHB. Les deux premières victimes n’ont quant à elle pas attendu pour faire ces analyses, préférant retrouver le plus rapidement possible l’environnement rassurant de leur logement. Une décision qu’elles regrettent aujourd’hui, ont-elles raconté au quotidien neuchâtelois.