Cyclisme : Encore des perquisitions chez Bahrain

Des enquêteurs français ont demandé pour la deuxième fois de la semaine, d’effectuer des perquisitions au sein de l’équipe bahreïnie. Deux heures de fouille ont eu lieu jeudi matin, à son hôtel.

L’équipe Bahrain a annoncé jeudi, avoir fait l’objet d’une nouvelle perquisition, à son hôtel, à la veille du départ du Tour de France, à Copenhague, et à la demande des enquêteurs français. Aucun objet n’a été saisi lors de cette fouille qui a duré deux heures, a précisé l’équipe dont plusieurs membres ont déjà fait l’objet de perquisitions en début de semaine, à leurs domiciles.

L’Italien Damiano Caruso, deuxième du Giro 2021, le Slovène Matej Mohoric et le Belge Dylan Teuns, déjà vainqueurs d’étapes sur le Tour, sont les coureurs les plus connus du groupe aligné sur le Tour de France aux côtés de l’Australien Jack Haig, troisième de la dernière Vuelta.

«Une atteinte à la réputation des personnes et de l’équipe»

«Les officiers ont fouillé tous les véhicules de l’équipe, le personnel et les chambres des coureurs», a ajouté Bahrain qui a déclaré ne vouloir faire «aucun autre commentaire sur le sujet». «L’équipe a maintenant hâte de se concentrer sur la plus grande course cycliste au monde, le Tour de France.»