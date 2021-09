Lausanne-Prilly (VD) - Encore des travaux à la Vaudoise aréna

Mais des défauts et autres malfaçons doivent être corrigés. Outre des luminaires, des joints en silicone, surtout dans la partie supérieure sud et est de la façade vitrée, sont défectueux. Pour les changer durant ces deux prochains mois, il va falloir démonter une partie de cette façade. Porte-parole de Steiner SA, David Suchet déclare que «le dialogue sur les travaux de maintenance est constructif avec le CSM. Il s’agit d’interventions dans le cadre habituel et contractuel de la garantie pour défauts. Elles seront prises en charge par les sous-traitants concernés et il n’en résultera aucun coût pour la Vaudoise aréna ni pénalité pour Steiner SA.»