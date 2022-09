Encore deux chevaux sauvagement agressés en Suisse romande

Chevaux voisins pas touchés

Une attaque en juillet dans le canton de Vaud

Mais un quatrième cas nous a été signalé alors que nous nous renseignions sur ces attaques. Il est plus ancien puisque l’agression remonte à juillet. Une jument de 8 ans, Kiss Me, a été blessée alors qu’elle était en pension dans un manège dans la région de Gimel, dans le canton de Vaud. Les faits se sont déroulés la nuit du 19 au 20 juillet et le cheval a été découvert le matin avec une perforation d’une profondeur de 3 à 4 cm à la lèvre gauche de son appareil génital. La partie extérieure droite de la lèvre portait des traces de griffures et l’extérieur de la cuisse arrière gauche portait également des griffures horizontales. L’animal a été soigné sur place.