Hockey sur glace - Encore deux matches avant le dernier «cut»

«Nous voulons profiter de ces deux derniers tests pour bien nous préparer à notre premier match du tournoi contre contre la République tchèque», souligne le sélectionneur, qui pourra compter durant cette compétition sur quatre renforts de choix en provenance de la NHL: Nico Hischier et Jonas Siegenthaler (New Jersey), Timo Meier (San Jose) et Philip Kurashev (Chicago). Les renforts de NHL en provenance d’Amérique du Nord rejoindront l’équipe de Suisse ce week-end à Riga.

En raison de la situation particulière liée au covid, les équipes pourront élargir leur cadre à 28 joueurs au lieu de 25 habituellement. Ce qui signifie que Patrick Fischer conservera la semaine prochaine trois gardiens (Genoni, Berra et Nyffeler), 10 défenseurs et 15 attaquants.

Avec Hischier, mais sans Josi

En attaque, les dernières places pour les Mondiaux se joueront probablement entre les cinq joueurs suivants: Alessio Bertaggia, Fabrice Herzog, Dario Simion et les deux Fribourgeois Killian Mottet et Samuel Walser.

En défense, les duos Raphaël Diaz – Janis Moser et Michael Fora – Lukas Frick, déjà présents au dernier tournoi de 2019 en Slovaquie, devraient être reconduits tandis que six places resteront à attribuer. Engagé en play-off avec les Nashville Predators, le Bernois Roman Josi ne sera malheureusement pas du voyage cette année. «Nous devrons composer sans lui, et nous aurions bien évidemment aimé l’avoir avec nous. Mais notre groupe défensif est solide et performant malgré son absence», explique Patrick Fischer.