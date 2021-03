A ce stade, on dénombre toujours un policier légèrement blessé à la main par l’explosion d’un engin pyrotechnique et aucun blessé n’est à déplorer du côté des manifestants. Au total, ce sont 83 personnes qui ont été interpellées et identifiées, dont une vingtaine ont été gardées et qui font l’objet d’une procédure auprès du ministère public. Les autres ont été relaxés.