Hockey sur glace: Encore giflés, New Jersey et ses Suisses sont au bord du précipice

Crédité d’un assist sur le but de New Jersey, Timo Meier (à terre) a inscrit son deuxième point depuis le début des play-off.

New Jersey n’a pas réitéré le scénario du premier tour. Battus lors des deux premiers matches, les Devils avaient remis les compteurs à zéro, avant de finalement se qualifier au bout de sept actes. Cette fois, l’élimination leur pend au nez. Opposés à Carolina en demi-finales de la Conférence Est, ils ont concédé une lourde défaite à domicile dans la nuit de mardi à mercredi (1-6). Préjudiciable, car ils se retrouvent menés 3-1 dans la série, ce qui signifie qu’ils n’ont plus le droit au moindre faux-pas.

Giflé lors des actes I et II disputés hors de ses bases (5-1 puis 6-1), New Jersey avait réagi dans son antre du Prudential Center (8-4), relançant le suspense. Regonflée par ce succès, l’équipe entraînée par Lindy Ruff a entamé le match IV tambour battant. Jack Hughes ouvrait le score dès la 2e minute, un but sur lequel Timo Meier était crédité d’un assist.