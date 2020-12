Gardant malgré tout son humour, la star américaine a dressé le bilan de son année catastrophique, avec une pointe de cynisme, ce qui a bien fait rire ses abonnés. «Comme si survivre au Covid-19 ne suffisait pas pour cette tartine de m… qu’a été cette année», a-t-elle commencé, avant de raconter toutes les fois où elle a fini aux urgences: «Eh bien, j’ai pu me faire retirer mes points de suture gagnés en essuyant ce verre à vin, et ma foi ça s’est bien passé. Ensuite, je me suis remise de ma toute première infection à staphylocoque qui est arrivée sans la moindre raison (besoin de se faire remarquer?).»

P!nk a ensuite expliqué que son dernier accident en date était dû à une chute parce qu’elle avait couru dans les escaliers de sa maison pour admirer l’étoile de Noël sur son sapin: «Mon genou droit se sentait délaissé. Alors je me suis dit pourquoi ne pas me fracturer la cheville?» Et l’artiste d’ironiser en conclusion: «Programme pour ce soir, je vais me glisser dans un poulet cru et voir à quoi peut bien ressembler de choper la salmonelle! 2020 est décidément une source intarissable de bienfaits!»