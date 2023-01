Ski alpin : Encore impériale, Mikaela Shiffrin entrevoit le record suprême

Lindsey Vonn vacille. L’Américaine n’est plus très loin d’être détrônée dans l’histoire du ski féminin par Mikaela Shiffrin. Cette dernière a décroché une 81e victoire en Coupe du monde, ce mercredi, en écrasant le slalom de Zagreb. Encore une et elle égalera le record détenu par sa compatriote américaine. Cet événement pourrait même intervenir dès ce jeudi, à l’occasion du deuxième slalom organisé dans la station croate.

Sur un nuage depuis trois semaines, Shiffrin remporte une cinquième course de suite sur le circuit mondial après le super-G de Saint-Moritz et son triplé la semaine dernière à Semmering (deux géants et un slalom). Par la même occasion, elle accroît son avance en tête du classement général: elle compte désormais 389 points de plus que sa dauphine, Vlhova. «Je suis très heureuse, réagissait-elle à chaud. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai produit mon meilleur ski sur les deux manches. J’ai pris les risques dont j’avais besoin. C'est un sentiment incroyable quand tout se passe comme ça.»