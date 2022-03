Hockey sur glace - Encore muet, Gottéron conclut sa saison régulière par une défaite

Dans les Grisons, les intentions des deux équipes étaient claires dès le début du match: jouer prudemment, éviter les prises de risques inutiles et attendre la bonne opportunité. Davos a tout de même tenté de mettre du rythme entre la 5e et la 15e minute et a d’ailleurs touché le poteau par Wellinger. Dans ce type de match fermé, il faut souvent un geste spécial ou un exploit personnel pour forcer la décision et ce fut le cas. Bromé a trouvé Matej Stransky seul devant le but défendu par Hughes d’une magnifique passe du revers qui a éliminé deux défenseurs. Le roi des buteurs de National League en a profité pour ouvrir le score (24e).