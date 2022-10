Criminalité : Encore un bancomat explosé cette nuit: les malfrats adorent la Suisse

Hasard du calendrier, au même moment que le méfait était accompli, la «Schweiz am Wochenende» de ce samedi allait pouvoir commencer à être distribuée et contenait un article qui se pose justement la question: mais pourquoi la Suisse voit-elle son nombre de bancomats explosés s’allonger à un rythme fou récemment?

Remplis moins souvent, mais avec plus d’argent

Mais pourquoi autant d’argent se trouve dans des bancomats? Le journal rappelle que la Suisse compte un nombre de machine très élevé en comparaison internationale. Et nombre d’entre eux sont sous-utilisés. Certains ne sont utilisés par des clients qu’une fois par heure en moyenne. Et la tenue d’un bancomat coûte très cher aux établissements. Pour ceux qui sont le moins utilisés, mieux vaut donc s’occuper de les remplir beaucoup et moins souvent, plutôt que fréquemment et avec moins de coupures.