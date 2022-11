Autriche: encore un chef-d’œuvre de aspergé par des activistes écolos

Autriche : Encore un chef-d’œuvre de l’art aspergé par des activistes écolos

Le groupe Letzte Generation (Dernière génération), qui réunit des activistes allemands et autrichiens, a revendiqué l’action sur Twitter en diffusant des images. On y voit deux hommes vandaliser l’œuvre, l’un collant sa main à la vitre, avant d’être neutralisés par un employé. «Arrêtez la destruction (de l’humanité) par les énergies fossiles. Nous nous précipitons dans l’enfer climatique», ont-ils crié. Ce groupe se définit comme «la première génération à ressentir le début de l’effondrement climatique – et la dernière à pouvoir encore l’arrêter».

Pluie de critiques

Cette nouvelle attaque contre une œuvre d’art – la énième en quelques semaines – a immédiatement suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux. Et dans toutes les langues. «Lorsque nous détruisons notre patrimoine culturel, nous détruisons notre identité et ce à quoi nous nous identifions. Avant que le climat ne soit sauvé», déplore une utilisatrice germanique de Twitter. «C’est un acte terroriste et non écologiste. Ce sont des incultes», renchérit une autre en français. Une twitto hispanique, elle, penche plutôt pour la thèse complotiste: «Quel musée te laisse entrer avec une bouteille de pétrole? Tout est vraiment trop bizarre.» «VOUS N’ÊTES QUE DES IGNORANTS INUTILES», s’emporte enfin, en majuscules, un internaute italien.