«Le duo pousse encore un peu son concept tout en restant fidèle à son idée de base: se frotter au ridicule tout en faisant les choses bien», résume le communiqué d’Estelle Zamme. Pour rappel, cette idée de danseur fou face aux Alpes avait déjà été mise en images en 2017 dans « Fiston » tourné face au Cervin, puis en 2018 dans « Don Simon » dans les Dolomites en Italie. Cette fois, pour «Claude», le duo n’a pas choisi qu’un seul lieu. La vidéo a en effet été réalisée dans quatre endroits en Suisse: au Saxer Lücke (Appenzell), au col du Susten, au Bachalpsee sur les hauts de Grindelwald (BE) et au col du Grimsel. C’est notamment là qu’a été tournée la scène où le danseur plonge dans un lac dont l’eau avoisinait les 6 degrés.

Une nouvelle fois, on saluera, plus que la chorégraphie, le look du danseur fou: casquette d’une équipe de foot américain, short-salopette de cycliste très seyant et maillot de foot vintage du club britannique d’Aston Villa.