Basketball – Encore un «double double» pour Clint Capela

Miami est un leader qui tangue à l’Est: malgré Jimmy Butler dans un bon soir, le Heat a dilapidé 17 points d’avance dans le dernier quart-temps pour s’incliner contre New York, vendredi en NBA, où Philadelphie en a profité pour effectuer un rapproché.

Si, offensivement, le Heat a pâti de l’absence très préjudiciable de Tyler Herro (genou), ses habituelles vertus défensives ont elles totalement disparu. Ce qui interpelle plus. Reste-t-il des traces de la surréaliste séquence d’accrochage, entre Jimmy Butler d’un côté et Erik Spoelstra et du vétéran Udonis Hasleem de l’autre, mercredi lors de la défaite à domicile contre Golden State ?