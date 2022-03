Genève : Encore un feu de cave au Lignon

Mercredi matin, un incendie a pris dans les sous-sols de la grande tour du quartier verniolan. Le sinistre a été rapidement maîtrisé.

Les habitants du Lignon ont dû encore une fois faire appel aux pompiers mercredi matin, vers 5h, pour un début d’incendie dans les caves de la grande tour, au numéro 9. Le Service d’incendie et de secours, appelé par plusieurs habitants, s’est rendu maître du sinistre en une heure trente, aidé en cela par le système de douche automatique du bâtiment.

Les pompiers ont mobilisé un effectif de 20 professionnels et 10 volontaires afin de lutter contre les flammes et d’évacuer la fumée, montée entre les 22e et 28e étages. La «Tribune de Genève», qui relate l’événement, a précisé qu’une dizaine d’habitants étaient sortis du bâtiment par eux-mêmes, mais que l’immeuble n’avait pas dû être évacué. Les feux de cave ou de containers sont relativement fréquents au Lignon.