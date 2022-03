Genève : Encore un foyer genevois en proie à des violences

Le foyer de Saint-Vincent, qui accueille des enfants placés de 5 à 11 ans, a vécu trois années chaotiques entre 2016 et 2019, où les mineurs, en roue libre, violentaient des employés mal formés.

Dans le sillage du scandale du foyer pour autistes de Mancy , où des cas de maltraitances sont aujourd’hui avérés, il apparaît que plusieurs institutions de ce type ont souffert de graves dysfonctionnements au cours des années précédentes. Début mars, la RTS faisait état de cas de maltraitances survenus au foyer de Clair-Bois entre 2016 et 2019. Mardi, la télévision nationale rapportait une autre situation problématique survenue là aussi entre 2016 et 2019 dans le foyer genevois Saint-Vincent, qui accueille des enfants de 5 à 11 ans placés par le service de protection des mineurs (SPMI). Dans ce cas, c’est un chaos qui est décrit, avec une institution gangrenée par la violence que des enfants en roue libre exerçaient à l’encontre d’éducateurs mal formés et encadrés – un contexte bien entendu délétère, in fine, pour les pensionnaires eux-mêmes.

La RTS, qui a recueilli des témoignages d’adolescents passés par ce foyer et d’ex-employés, évoque de nombreuses interventions de la police pour tenter de mettre de l’ordre, de situations de crise répétées, de graves agressions visant les professionnels. Ces derniers se décrivent comme manquant de formations, de compétences et de soutien. Directrice du foyer entre 2014 et 2019, Annemarie Ganty reconnaît les faits, dit les regretter beaucoup et plaide pour une meilleure formation des collaborateurs dans le domaine des soins, alors que des pensionnaires souffrant de handicaps physiques ou psychiques de plus en plus lourds doivent être pris en charge.