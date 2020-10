Enchères : Encore un Giacometti à 100 millions? Son prix pourrait rester secret

«Grande femme I», une sculpture de plus de deux mètres de haut du Suisse Alberto Giacometti va être vendue aux enchères chez Sotheby’s mardi.

Mardi vers 16 heures GMT, après la fin de la période d’enchères qui a démarré le 21 octobre à New York, Sotheby’s prendra connaissance des offres, l’œuvre allant à la plus élevée, si elle est supérieure de plus de 5% à la deuxième (un nouveau tour aura lieu si non).