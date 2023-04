Indonésie: Encore un grand cétacé retrouvé mort échoué sur une plage de Bali

Cette photo prise le 8 avril 2023 par le Bureau régional de gestion des ressources marines et côtières de Denpasar, et diffusée avec l’aimable autorisation du ministère indonésien des Affaires marines et de la Pêche, montre une baleine morte échouée sur une plage de Jembrana, sur l’île balnéaire de Bali, en Indonésie.