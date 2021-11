Motocyclisme – Encore un podium pour Dominique Aegerter

Proclamé champion du monde supersport au soir des courses de San Villucum, en Argentine, Dominique Aegerter (Yamaha) termine la plus longue saison de sa carrière ce week-end sur le nouveau circuit de Mandalika, sur l’île de Lombok (Indonésie).

Après avoir dû observer une quarantaine de deux jours à leur arrivée à Djakarta, pilotes, techniciens et suiveurs du mondial SBK ont découvert au milieu de la semaine ce tout nouveau circuit, terminé à la hâte ces derniers jours. En pole position pour les deux courses supersport du week-end, Aegerter a terminé deuxième de la première manche: «Lorsque quelques gouttes de pluie sont apparues, j’ai volontairement mesuré mes risques. Ensuite, mon rythme a été bon et je crois que j’étais le plus rapide dans l’ultime phase de la course», explique le Bernois.